Sesi Bauru joga demais e se classifica à final da Superliga

Neste mês dos playoffs, o Sesi Bauru ainda teve de lidar com o anúncio do afastamento da levantadora Dani Lins para fazer uma biopsia da tireoide. A campeã olímpica superou o drama pessoal e voltou a jogar ainda com os pontos do procedimento. Já no jogo 3 das quartas, a líbero Léia foi eleita a melhor em quadra dias depois da morte do pai. Tais fatores externos se transformaram em motivação extra para o elenco.

Hoje, diante da sua torcida, o Sesi foi dominante e em nenhum momento deu chances para o Praia. O time de Uberlândia teve mudança em sua formação titular, com Monique no lugar de Nia Reed. Marcos Miranda buscava equilibrar os fundamentos, mas sem sucesso. Apenas a russa Sofya Kuznetsova teve uma pontuação relevante, com 18 acertos. Já o Sesi Bauru, em uma performance com poucos erros, teve a oposta Bruna Moraes e a ponta Kasiely, com 14 e 13 pontos, respectivamente, além da central Mayany com oito bloqueios. O Troféu VivaVôlei para a melhor em quadra ficou com Dani Lins, que chorou muito ao fim da partida.

SESI BAURU: Dani Lins, Bruna Moraes, Mayhara, Mayany, Acosta, Kasiely e Léia (líbero). Técnico: Henrique Modenesi.

DENTIL/PRAIA CLUBE: Macris, Monique, Milka, Adenízia, Sofya Kuznetsova, Payton Caffrey e Natinha (líbero). Entraram: Ju Carrijo, Suelen, Nia Reed, Pri Souza. Técnico: Marcos Miranda.

