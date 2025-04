Vôlei Renata abre em casa tentativa de repetir final da Superliga

O Vôlei Renata segue sonhando com o inédito título da Superliga masculina. Nesta terça-feira (22/4), os campineiros iniciarão a busca por sua segunda final de competição consecutiva na abertura da série de semifinal contra Suzano, às 18 horas, no Ginásio do Taquaral, em Campinas. O duelo terá transmissão do Sportv2 e da VBTV, o streaming da Federação Internacional de Vôlei.

Finalista na temporada 2023/2024 e também em 2015/2016, o Vôlei Renata vai para sua sexta semifinal de Superliga na história. Nesta temporada, o time avançou ao eliminar Joinville, fazendo 2 a 1 na série com vitória por 3 a 2, na última quinta-feira.

Nesta temporada, Vôlei Renata e Suzano se enfrentaram seis vezes, somando Paulista, Copa Brasil e Superliga, com cinco vitórias campineiras.