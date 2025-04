Superliga: agenda das semifinais nesta semana

A Superliga 2024/2025 de vôlei pode conhecer nesta semana todos os finalistas nos dois naipes. No feminino isso é certo, no masculino, acontecerá caso não seja necessário estender as séries semifinais para o terceiro jogo

Entre as mulheres, Gerdau Minas e Sesi Bauru saíram na frente de Osasco/São Cristóvão Saúde e Dentil/Praia Clube, respectivamente, e precisam de mais um triunfo para a presença na grande decisão da Superliga no feriado do dia 1 de maio, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo.

Já entre os homens, as séries em melhor de três terão os primeiros jogos em Contagem (MG) e Campinas (SP) neste início de semana, com Sada Cruzeiro e Vôlei Renata com a vantagem do mando de quadra nos confrontos contra Praia Clube e Suzano. A decisão também acontecerá no Ibirapuera, em 4 de maio. Vale lembrar que as finais acontecerão em jogo único, com transmissão também pela Rede Globo.