Sesi Bauru joga para voltar à final da Superliga após 11 anos

O Sesi Bauru trata a segunda partida da semifinal da Superliga Feminina, contra o Dentil/Praia Clube, amanhã, às 21h, na Arena Paulo Skaf, como uma oportunidade histórica para o clube. A equipe busca voltar à final da competição depois de 11 anos.

O Sesi-SP, que tinha Dani Lins no elenco, chegou à decisão na temporada 2013/14, contra o Unilever (hoje Sesc RJ Flamengo), quando ficou com o vice, no Maracanãzinho. Para Bauru, o feito seria inédito, já que a cidade nunca esteve na final desde que a parceria foi firmada, em 2018/19. O Sportv2 e da VBTV transmitem ao vivo.