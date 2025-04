Sada Cruzeiro passa pelo Praia e fica perto de mais uma final

Principal jogador do Praia, o oposto Franco ficou fora após um quadro de virose. O ponteiro Lucas Loh foi outro com sintomas, fazendo rápidas entradas no jogo. Wallaf começou na saída de rede e Bruno Temponi foi o ponteiro titular. O Sada Cruzeiro não deu chances ao rival mineiro. Mesmo que o placar em alguns momentos tenha ficado equilibrado, a equipe da casa manteve o controle do marcador durante todo o tempo.

O oposto Wallace e o ponteiro Douglas Souza foram os destaques da vitória cruzeirense com 14 pontos cada um. O ponteiro Maicon foi quem mais pontuou para o Praia, com 12 acertos, seguido por Wallaf, com 10. Wallace foi eleito o melhor em quadra e ficou com o Troféu VivaVôlei.

OUTRA SEMIFINAL

O playoff da outra semifinal começa nesta terça-feira (22/4), com o confronto entre Vôlei Renata e Suzano, às 18h, no ginásio do Taquaral, em Campinas (SP). O segundo jogo será no sábado (26/4), às 21h, na Arena Suzano, e o terceiro, se necessário, dia 29/4, novamente em Campinas. O Vôlei Renata, terceiro colocado na primeira fase da Superliga, eliminou o Joinville nas quartas de final, enquanto o Suzano, sétimo, passou pelo Itambé Minas, segundo.

SADA CRUZEIRO: Brasília, Wallace, Lucão, Otávio, Rodriguinho, Douglas Souza e Alê (líbero). Entraram: Oppenkoski e Rodrigo Ribeiro. Técnico: Filipe Ferraz.

PRAIA CLUBE: Gustavo, Wallaf, Eliezer, Pietro, Maicon, Bruno Temponi e Pedrinho (líbero). Entraram: Lucas Loh, Aladin e Bruno Canhoto. Técnico: Fabiano Magoo.