Sesi Bauru vira em Uberlândia e fica a uma vitória da final

O Sesi Bauru terminou a partida com 16 pontos de bloqueio contra 7 da equipe mineira. A oposta Bruna Moraes foi a maior pontuadora do Sesi com 21 pontos (16 de ataque, 1 de saque e 4 de bloqueio), seguida pela central Mayhara com 18, sendo eleita a melhor em quadra. Com um jogo coletivo muito bom, as visitantes ainda tiveram Acosta, com 15 pontos, Kasiely, 13, e Mayany, 10. A ponteira russa Kuznetsova foi o destaque do Praia com 20 pontos, seguida por Payton Caffrey com 17.

O JOGO

O Sesi Bauru comandou o placar no primeiro set até o 22º ponto, quando permitiu a virada do Praia, que acabou fechando a parcial em 25 a 23, com Kuznetsova marcando as bolas decisivas. No segundo set, o Sesi Bauru voltou mais agressivo o saque, dificultando a variação de jogadas da equipe mineira e bloqueando com eficiência. O Sesi abriu 8 pontos de frente (18 a 10) e o técnico Marcos Miranda mexeu no time, colocando Monique no lugar da norte-americana Nia Reed, com apenas quatro pontos na partida até então. Pri Souza entrou no lugar de Kuznetsova no fundo e o Praia reagiu, baixando a diferença para cinco pontos (18 a 23), se aproveitando de uma rede complicada do Sesi, com apenas duas atacantes. Modenesi pediu tempo, tranquilizou o time, e o Sesi empatou a partida com a vitória por 25 a 18, com 8 pontos de bloqueio na parcial.

Marcão manteve Monique de oposta no lugar de Nia Reed no terceiro set, mas a virada de bola do Praia seguia ineficiente diante da boa relação bloqueio-defesa do Sesi Bauru, que fechou também a terceira parcial colocando pressão nas donas da casa. Bauru seguiu com o ritmo forte no sideout no quarto set e abriu logo 9 a 4 no placar, depois 19 a 10, obrigando Marcão a parar o jogo duas vezes já no início da parcial. O Praia reagiu de forma incrível, diminuiu a diferença para apenas um ponto sacando bem e marcando as extremidades do Sesi. A reta final foi com emoção. No último ponto, Bruno Moraes pontuou no contra-ataque para fechar o jogo.

DENTIL PRAIA CLUBE: Macris, Nia Reed, Adenízia, Milka, Sofya Kuznetsova, Payton Caffrey e Natinha (líbero). Entraram: Pri Souza, Monique, Suelen e Ju Carrijo. Técnico: Marcos Miranda.

SESI BAURU: Dani Lins, Bruna Moraes, Mayany, Mayhara, Acosta, Kasiely e Léia (líbero). Entraram: Lorene, Keyt Alves. Técnico: Henrique Modenesi.