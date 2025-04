Já o time paulista tem na consistência do passe uma das armas principais. Duas atletas do time estão entre as cinco melhores. A líbero Léia está em terceiro, com 64,52% de positividade, enquanto a ponteira Kasiely vem em quinto, com 64,31%. Entre elas, a única jogadora do Praia no top 25: a líbero Natinha, com 64,47% de positividade.

No ranking das pontuadoras, duas estrangeiras do Praia estão no top 10: a americana Payton Caffrey, em sexto, com 348 pontos, e a russa Sofya Kuznetsova, em nono, com 308. Já a melhor do Sesi Bauru é a venezuelana Roslandy Acosta, apenas em 17º, com 264.

Confira os prováveis times para o duelo desta sexta-feira:

Dentil/Praia Clube: Macris, Reed, Kuznetsova, Caffrey, Adenízia, Milka e Natinha (líbero). Técnico: Marcos Miranda.

Sesi Bauru: Dani Lins, Bruna Moraes (Lorenne), Kasiely, Acosta, Mayhara, Mayany e Léia (líbero). Técnico: Henrique Modenesi.

O post Dentil/Praia Clube x Sesi Bauru: onde ver e prováveis escalações apareceu primeiro em Web Vôlei.