A oposta Kisy fez uma postagem nas redes sociais, na manhã desta quarta-feira (16/4), mostrando o tratamento no joelho esquerdo. Ontem, na abertura dos playoffs semifinais entre Gerdau Minas e Osasco/São Cristóvão Saúde, ela sentiu dores e precisou ser substituída no início do terceiro set.

“Sendo bem cuidada”, escreveu ela no Instagram, enquanto recebia tratamento da fisioterapeuta Bruna Melato. A ponta holandesa Celeste Plak estava ao lado das duas.

As imagens de Kisy ontem preocuparam os fãs. Ao sentir a lesão no meio de um ponto, ela não conseguiu saltar para fazer um bloqueio. Depois do primeiro atendimento dos médicos em quadra, a oposta pediu para seguir jogando. Mas no lance seguinte, com nítidas limitações, Kisy pediu substituição.