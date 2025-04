Sesc Flamengo anuncia mais investimentos, e meta é disputar o Mundial

O Sesc RJ Flamengo anunciou nesta terça-feira (15/4) uma nova fase da parceria do projeto comandado por Bernardinho, maior campeão da Superliga, firmada em 2020. O presidente rubro-negro Luiz Eduardo Baptista, o Bap, e o técnico selaram um novo acordo, em sistema de cogestão, com o objetivo fortalecer o elenco para as principais competições do calendário. A meta dos envolvidos é que, em três anos, o time consiga disputar o Mundial de Clubes em condições de igualdade com as grandes forças do cenário internacional.

"Não estamos apenas renovando a parceria, mas construindo algo ainda mais forte, mais próximo na gestão esportiva. Com mais apoio e mais investimento, teremos um time mais sólido e competitivo. Temos um objetivo comum, que é dentro de até três anos disputar o Mundial. Essa é a meta, chegar lá", disse Bernardinho.

A nova fase do Sesc RJ Flamengo prevê investimentos maiores a partir da temporada 2025/2026, com um plano de trabalho voltado para resultados de alto rendimento. O Flamengo assumirá um papel mais ativo na construção do projeto esportivo, trabalhando junto ao Sesc, principal patrocinador da equipe, para montar um elenco com potencial de disputar os principais títulos nacionais e internacionais.