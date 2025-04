“A primeira coisa que eu fiz, quando descobri que estava grávida, foi procurar acompanhamento médico. Estou sendo acompanhada por uma profissional que tem experiência na saúde de atletas e me liberou para jogar, adotando alguns cuidados, claro,” contou Pri, em entrevista à “Marie Claire”.

“Além disso, desde que contei para o clube e para as minhas companheiras de equipe sobre a gestação, todos receberam a notícia muito bem e me acolheram. Tudo isso - acompanhamento médico, apoio do clube e das outras atletas - me deu confiança de que eu poderia continuar jogando”, completou a jogadora.

Apesar da decisão de continuar atuando pelo Fluminense, a levantadora revelou que passou por momentos de medo e insegurança ao confirmar a sua gravidez.

“Senti medo, porque sempre foi um tabu muito grande no esporte. A atleta escuta que engravidou de propósito para prejudicar o clube, ou é mandada embora no momento que mais precisa de apoio. Tem atletas que processaram os clubes porque sofreram algum tipo de represália quando estavam grávidas. Infelizmente, foi assim por muitos anos e ainda é, em alguns ambientes. Estamos evoluindo devagar, mas estamos evoluindo”.

Neste sentido, ela fez questão de agradecer ao apoio recebido no clube carioca.

“Eu realmente só tenho a agradecer ao Fluminense. O apoio do clube foi muito importante, porque me ajudou a seguir com calma e confiante, não só curtindo a minha gravidez, mas podendo exercer o meu trabalho com o mesmo desempenho e com a mesma disciplina. E me sentindo segura que, caso eu sentisse qualquer desconforto ou dificuldade, eu não teria medo, poderia falar e encontrar a melhor solução”, disse Pri Heldes.