Osasco usa lições da Copa para encarar o Minas na Superliga

Osasco carimbou o passaporte para a semifinal da principal competição nacional ao eliminar um rival tradicional: o Sesc RJ Flamengo, com direito a um 3 a 0 no Ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. Na ocasião, a levantadora Giovana foi eleita a melhor em quadra.

"Fiquei muito feliz com o Troféu VivaVôlei e mais ainda com a vitória que nos deu a classificação para as semifinais. Mas esses prêmios individuais devem valer para toda a equipe, pois ninguém joga sozinho. Eu joguei com o passe na mão no Maracanãzinho e isso favorece demais uma levantadora. Então é isso: o mais importante é o grupo".

