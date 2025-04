Minas, com casa cheia, tenta manter escrita contra Osasco

O Gerdau Minas tem o retrospecto recente em semifinais da Superliga feminina de vôlei e o apoio da torcida como trunfos na busca por mais uma decisão. Amanhã, o time dirigido pelo italiano Nicola Negro enfrentará o Osasco/São Cristóvão, no primeiro jogo da série melhor de três da semi, às 21h, na Arena UniBH, em Belo Horizonte, com todos os ingressos vendidos.

Será a terceira vez consecutiva com Minas e Osasco disputando uma das semis da Superliga. Nas duas últimas temporadas, as minastenistas levaram a melhor nesta fase e decidiram o título contra o arquirrival Dentil/Praia Clube.

“Pelo terceiro ano consecutivo jogamos o acesso para a final da Superliga contra o Osasco, um adversário que conhecemos muito bem. Repetindo o padrão dos anos anteriores, o Osasco se apresenta com uma formação muito forte e com um poder ofensivo importante. As duas equipes querem muito a vaga para a final, então a promessa é de uma série muito disputada”, comentou Nicola Negro, que se despedirá do Minas ao fim da participação na Superliga.