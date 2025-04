Praia devolve resultado na mesma moeda e adia a decisão

Tudo igual na série melhor de três das quartas de final da Superliga Masculina de vôlei 2024/25 entre Praia Clube e Sesi Bauru. Nesta noite, o time mineiro derrotou os atuais campeões por 3 sets a 0. parciais de 29-27, 25-23 e 25-20, no ginásio do UTC, em Uberlândia (MG), empatando o playoff em 1 a 1.

A equipe paulista havia vencido o primeiro jogo, na semana passada, em Bauru (SP), por 3 a 0. O terceiro e decisivo confronto será na próxima quinta-feira (17/4), às 18h, novamente no Arena Paulo Skaf.

Franco e Maicon foram os grandes destaques da vitória do Praia hoje. O oposto terminou a partida com 21 pontos (20 de ataque e 1 de bloqueio), com 63% de aproveitamento ofensivo, enquanto o ponteiro, eleito o melhor em quadra, teve mais 16 acertos (14 de ataque e 2 de saque). Já o Sesi Bauru contou com 17 do oposto Darlan e mais oito do ponteiro Lukas Bergmann.