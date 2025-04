Sesi Bauru vira no Maracanãzinho e está na semi da Superliga

O JOGO

No início da partida, o time dirigido por Guilherme Schmitz demonstrou um enorme volume de jogo. A defesa forçava o Sesi Bauru a atacar várias vezes para conseguir um ponto. A pouca eficiência ofensiva fez Henrique Modenesi a trocar Bruna Moraes por Lorenne. Já do outro lado, Ariane, maior pontuadora da Superliga, era a bola de segurança de Pri Heldes.

O jogo mudou por completo na segunda parcial, com Acosta e Kasiely ajudando o Sesi a equilibrar a linha de passe e crescendo no ataque. O Flu perdeu a paciência e o empate chegou rapidamente. No terceiro set, as paulistas chegaram a abrir 19 a 14, mas viram as donas da casa reagirem, fazendo o ginásio explodir. Mas a virada não aconteceu, com o Sesi Bauru assumindo a liderança no placar, errando menos, defendendo mais e mantendo o ritmo para fechar no quarto set.

O Troféu VivaVôlei para a melhor em quadra ficou com a líbero Léia. Na disputa entre as pontuadoras, Ariane anotou 25 pontos, seguida pela venezuelana Acosta, com 20.

A eliminação tricolor encerra o sonho de Pri Heldes de ser uma “mamãe” campeã da Superliga. Com quase seis meses de gestação, a levantadora teve a gravidez revelada no returno da competição. Com liberação médica, ela seguiu atuando pelo Flu, ajudando o clube a fazer sua melhor campanha na história, com a quarta colocação. Hoje tentava colocar o projeto pela primeira vez numa semifinal.

FLUMINENSE: Pri Heldes, Ariane, Amanda, Vanessa Janke, Lara, Lays e Marcelle (líbero). Entraram: Massiel, Camila Paracatu, Bruninha, Stephany, Dani Seibt. Técnico: Guilherme Schmitz.