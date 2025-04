Sada Cruzeiro confirma favoritismo e sai na frente nas quartas

O central Lucão foi o maior pontuador do jogo com 16 pontos (seis deles de bloqueio e 71% de aproveitamento de ataque), acabou eleito o melhor em quadra e ficou com o Troféu VivaVôlei. Outros destaques do Sada Cruzeiro foram o oposto Wallace com 12 pontos e o ponta Rodriguinho, com 13. O Vedacit Guarulhos contou com 15 pontos do ponteiro Léo Lukas (47% de aproveitamento no ataque) e 14 do oposto Saliba.

OUTROS JOGOS

Ainda hoje, o Itambé Minas, vice-líder da primeira fase, recebe o Suzano, sétimo na classificação, às 21h, na Arena UniBH, em Belo Horizonte (MG), no primeiro jogo da série. Outros dois jogos encerram a primeira rodada das quartas de final no domingo (6/4). Às 17h, Sesi Bauru e Praia Clube se enfrentam no ginásio Paulo Skaf, em Bauru (SP), no confronto entre o quarto e o quinto colocado, e às 20h, o Vôlei Renata, que ficou em terceiro na primeira etapa da competição, enfrenta o Joinville, sexto, no ginásio do Taquaral, em Campinas (SP).

SADA CRUZEIRO: Brasília, Wallace, Lucão, Otávio, Rodriguinho, Douglas Souza e Alê (líbero). Entraram: Cledenilson, Oppenkoski e Vaccari. Técnico: Filipe Ferraz.

VEDACIT GUARULHOS: Sandro, Saliba, Geovane, Álvaro, Léo Lucas, Rammé e Gian (líbero). Entraram: João Frank, Biella, Deivid, Celso e Alemão. Técnico: Nery Tambeiro.

