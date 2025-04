Praia Clube deve gastar R$ 30 milhões em novo ginásio

O arquiteto Luiz Volpato desenvolveu o projeto do novo ginásio. Segundo ele, o projeto prevê o local com capacidade para 2.099 espectadores, com cadeiras numeradas e com encosto. O espaço ainda contará com três quadras de treinamento, uma academia, sala de reuniões, espaço para crioterapia e pronto-socorro. O projeto ainda inclui acesso para integrar os sócios do Praia e os visitantes presentes nos jogos, com banheiros, praça de alimentação, loja oficial e um andar exclusivo para camarotes.

O projeto ainda prevê ações sustentáveis, como o reaproveitamento da água da chuva e a geração de energia solar por meio de painéis fotovoltaicos.

“Diria que a parte mais forte do projeto, e que é uma quebra de paradigma de certa forma, é o acesso inclusivo. Para todos os que atravessam a primeira barreira onde mostra o ingresso, a partir da identificação, as áreas são comuns. É uma forma de inclusão, no sentido muito amplo. A pessoas com necessidades especiais está posicionada na parte superior da arquibancada, ele entra ao nível da rua e já ocupa os lugares demarcados, com uma posição super privilegiada. É muito democrático o uso das instalações que a nova arena vai ofertar, independente se ele é sócio do clube ou não”, disse Volpato, em conteúdo publicado pela Globo.

De acordo com o Praia, o custo deverá ficar entre R$ 25 e 30 milhões. Deste montante, R$ 5 milhões serão cobertos pela seguradora do antigo ginásio. A previsão é que as obras terminem no primeiro semestre de 2027.

