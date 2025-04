Minas se impõe em casa e faz 1 a 0 em cima do Suzano na Superliga

O Itambé Minas saiu na frente no playoff e, melhor de três das quartas de final da Superliga Masculina de Vôlei 2024/25 ao derrotar o Suzano por 3 sets a 0, parciais de 37-35, 25-15 e 25-17, na noite deste sábado, na Arena UniBH, em Belo Horizonte (MG), e pode garantir vaga na semifinal se voltar a vencer o rival no próximo sábado, desta vez na Arena Suzano. O time paulista precisará ganhar para levar a decisão da vaga para o terceiro jogo, novamente em Belo Horizonte.

No confronto entre o vice-líder (Minas) e o sétimo colocado (Suzano), o ponteiro Paulo foi o maior pontuador com 21 pontos (20 de ataque e 1 de bloqueio, com incríveis 71% de aproveitamento no ataque). Foi eleito o melhor em quadra e faturou o Troféu VivaVôlei. O Minas contou com 11 pontos de Abouba e Isac, e mais 10 de Wilian. O oposto Guilherme Sabino foi o destaque do Suzano com 14 pontos, seguido pelo ponteiro Daniel Muniz com nove.

Depois de um primeiro set muito equilibrado, com set points dos dois lados, o Minas conseguiu fechar com dois ataques de Paulo e ganhou moral no jogo. Na segunda parcial, a virada de bola do Suzano caiu muito. O time paulista marcou apenas cinco pontos no fundamento e viu os donos da casa abrirem 2 a 0. O jogo voltou a ficar equilibrado no terceiro set, mas somente até a metade da parcial. Wilian foi para o saque e os minastenistas abriram quatro pontos de frente