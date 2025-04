Jenna Gray relembra passado no lançamento de dardo

Aos 17 anos, a curiosidade falou mais alto e ela se encontrou no lançamento de dardo. Jenna passou a integrar o time de atletismo da Universidade de Stanford, com os dos programas esportivos universitários mais respeitados dos Estados Unidos.

"Apesar da diversão e da oportunidade de novos ciclos, no vôlei eu posso contar com o apoio dos meus companheiros de equipe e, no dardo, às vezes eu treinava e competia sozinha. Isso me ensinou a regular minhas emoções e nervos por conta própria", destacou a atleta.

Paralelamente às disputas no atletismo, Jenna Gray seguia mostrando talento pelas quadras de vôlei, inclusive as de areia.

"O vôlei de praia me deu muita perspectiva sobre as outras posições. Eu tinha que atacar, sacar e receber, o que eu nunca tinha feito antes. Ganhei mais insights sobre como é para meus atacantes e passadores".

Após quatro temporadas no vôlei universitário, em 2020 a levantadora se firmou no cenário europeu com passagens pelo Dresdner, da Alemanha, e pelo Cannes, da França. Em 2023, chegou ao Brasil, um país que segundo a própria "tem uma energia e uma paixão diferentes".