Sorocaba garante acesso para a Superliga feminina

A ponteira Camilly Salomé, de apenas 21 anos, foi o principal destaque das donas da casa hoje. No quarto set, com dores na panturrilha, precisou deixar a quadra. Depois de abrir 2 a 0, Sorocaba teve uma queda de concentração, passou a errar mais do que o normal e viu o jogo se estender. Mas no quarto set voltou a controlar a partida,

Pelo tradicional São Caetano, dirigido por Willian Carvalho, a eficiência no ataque deixou muito a desejar no começo. Com a melhoria do bloqueio e a diminuição nos pontos dados de graça, conseguiu entrar no jogo, porém, sem sucesso na virada. Caso um dos finalistas da Superliga desista da vaga na primeira divisão, o São Caetano, terceiro colocado, herda a condição.

DECISÃO

O adversário do Renasce Sorocaba na final, na segunda-feira, no Rio de Janeiro, é o Tijuca Tênis Clube, que eliminou o Pinhalense na outra semifinal e também garantiu acesso para a primeira divisão do vôlei brasileiro.

O Sorocaba terminou a fase classificatória da Superliga B na vice-liderança com 11 vitórias em 13 jogos, atrás apenas do próprio Tijuca, que teve 12 triunfos no turno e no returno. O São Caetano foi o terceiro, com 11 vitórias. Nas quartas de final, a equipe de Sorocaba eliminou o Flamengo, enquanto o Tijuca passou pelo Chapecó.

