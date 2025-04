Sada Cruzeiro tenta exorcizar fantasma do oitavo colocado

– Agora é mata-mata, no melhor de três jogos. A equipe de Guarulhos é muito bem treinada e já conhece algumas estratégias que usamos nos dois confrontos contra eles nesta temporada. No ano passado, essa fase da Superliga não foi tão positiva para nós e fomos eliminados por uma grande equipe também. Hoje, sabemos da importância de como vamos entrar em quadra e o que precisamos fazer: entrar com atitude, com a faca entre os dentes. Acredito que o time se preparou muito, não apenas pelos resultados e pela liderança, mas porque conseguimos crescer no momento certo da competição. Espero que esses fatores nos ajudem a embalar ainda mais neste primeiro confronto, para que possamos conquistar a vitória – disse Filipe Ferraz.

Na fase classificatória, o Sada Cruzeiro levou a melhor nos dois encontros contra o Vedacit: venceu por 3 a 0 em Contagem, em fevereiro deste ano, repetindo o placar fora de casa, em novembro de 2024.

