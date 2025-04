Praia confirma favoritismo e elimina o Maringá pela Superliga feminina

A ponteira russa Sofya Kuznetsova liderou as mineiras na pontuação com 23 acertos, terminando com 62% de aproveitamento ofensivo. Ela foi seguida pela americana Payton Caffrey, com 11 pontos.

O técnico do Maringá, Aldori Gaudêncio, não pôde contar com a oposta Karol Tormena, lesionada, e começou o jogo com Natália no time titular. No decorrer do jogo, ele ainda precisou lidar com problemas físicos das levantadoras Vivian e Mikaela e também com a ponteira Gabi Cândido. A oposta Jaque, com 13 pontos, foi a destaque da equipe paranaense.

Mais playoffs

A outra semifinal da Superliga 2024/25 está definida. O Gerdau Minas garantiu a vaga ontem, depois de vencer o Flor de Ypê/Paulistano/Barueri. Na véspera, o Osasco/São Cristóvão Saúde se classificou ao derrotar o Sesc RJ Flamengo, no Rio de Janeiro, fechando o playoff em 2 a 0. As mineiras terão a vantagem de escolher o mando de quadra por terem feito melhor campanha na fase classificatória.

DENTIL PRAIA CLUBE: Macris, Nia Reed, Milka, Adenízia, Payton Caffrey, Sofya Kuznetsova e Natinha (líbero). Entraram: Suelen, Monique e Ju Carrijo. Técnico: Marcos Miranda.

UNILIFE MARINGÁ: Vivian, Jaque, Andressa, Fran Jacintho, Gabi Cândido, Natália e Paulina (líbero). Entraram: Arianne, Any, Larissa e Mikaella. Técnico: Aldori Gaudêncio.