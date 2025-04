Sesi Bauru tem retrospecto como aliado diante do Fluminense

O Sesi Bauru deu o seu primeiro passo em direção à semifinal da Superliga feminina 2024/2025. Agora, para completar sua classificação, o time bauruense enfrenta o Fluminense pelo jogo 2 das quartas de final. A partida será no Ginásio da Hebraica, no Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (3/4), às 18h, com transmissão do Sportv2 e da VBTV.

O primeiro duelo da série, o Sesi dominou o Flu, em Bauru, e venceu por 3 sets a 0. O retrospecto do confronto segue muito positivo para as paulistas na temporada: são três encontros e três vitórias sem perder nenhum set. Em caso de mais um triunfo amanhã, o time dirigido por Henrique Modenesi estará classificado para as semifinais da Superliga e aguardará a definição do confronto entre Dentil/Praia Clube e Unilife Maringá, com as mineiras em vantagem.

O histórico desde 2018/2019 do confronto entre Sesi Bauru e Fluminense também é muito positivo para o time do interior paulista. Na Superliga foram 17 encontros, com 12 vitórias do Sesi Bauru. Os dois times já duelaram em playoffs, nas quartas de final da temporada 2021/2022, com duas vitórias paulistas.