Sesc RJ Flamengo x Osasco: onde ver e prováveis times

O primeiro semifinalista da temporada 2024/2025 da Superliga feminina de vôlei pode ser conhecido nesta noite, no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. A partir das 21h, o clássico entre Sesc RJ Flamengo x Osasco/São Cristóvão Saúde abre a segunda rodada dos playoffs em melhor de três das quartas de final, com transmissão ao vivo pelo Sportv2 e pela VBTV.

Na abertura da série, o Osasco ganhou de virada por 3 sets a 1 e tem agora o primeiro “match point”. Na atual temporada, porém, o retrospecto das cariocas é melhor, com vitória no turno e returno da Superliga.

Em um clássico com tanta coisa em jogo, os dois treinadores podem alterar os times titulares. No Sesc RJ Flamengo, apostar na experiência de Michelle pode garantir uma estabilidade maior na linha de passe, permitindo que a levantadora canadense Brie use mais as centrais na construção do sideout. Ela vem em recuperação de lesão.