Osasco domina no Maracanãzinho e está na semi da Superliga

O Osasco/São Cristóvão Saúde é o primeiro semifinalista da Superliga Feminina de Vôlei na temporada 2024/25. Depois de vencer o Sesc RJ Flamengo por 3 a 1, no primeiro confronto da série melhor de três das quartas de final, na semana passada, no José Liberatti, o time do técnico Luizomar de Moura repetiu a dose e superou o maior rival por 3 a 0, parciais de 25-18, 25-21 e 25-23, na noite de hoje, no Ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, fechando o playoff em 2 a 0.

O adversário do Osasco na semifinal sairá do playoff entre Gerdau Minas e Flor de Ypê/Paulistano/Barueri, que voltarão a se enfrentar amanhã, às 21h, em Barueri, na segunda partida da série. As mineiras venceram o primeiro confronto por 3 a 1 em Belo Horizonte (MG). Se voltarem a ganhar já carimbam a vaga no segundo jogo. Se Barueri empatar o playoff, a decisão da vaga será no dia 10/4, novamente em BH.

Com muito volume de jogo, o Osasco teve domínio da partida de hoje. Bem mais equilibrado em todos os fundamentos, o time paulista esteve no comando do placar em quase todo os momentos. E isso aumentou a responsabilidade e a tensão do Sesc RJ Flamengo, cometendo muitos erros, principalmente no saque.