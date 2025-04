A temporada 2024/2025 da Superliga feminina de vôlei vive seu momento decisivo. E também de reflexão. A jovem Helena, ponteira do Sesc RJ Flamengo, 20 anos completados em fevereiro, teve a primeira temporada como titular. Assim como o time carioca, sofreu com oscilações e busca tirar ensinamentos.

Helena admite que a temporada foi de altos e baixos. No entanto, se vê pronta para ajudar o time nos playoffs da Superliga. Hoje, às 21h, o Sesc RJ Flamengo recebe o Osasco/São Cristóvão Saúde, no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, com a obrigação de vencer para se manter vivo nas quartas de final.

“Acho que foi uma temporada difícil. Não vou mentir. Mas foi uma temporada de muito aprendizado, de aprender que, se a cabeça não está boa, nada funciona. Então, acho que temos que dar uma priorizada nisso”, comentou Helena.