Camila Brait e Giovana enaltecem atuação do Osasco contra Flamengo no Rio

Festa do Osasco/São Cristóvão Saúde em pleno Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, na noite de hoje, carimbando o passaporte para as semifinais da Superliga feminina de vôlei na temporada 2024/2025. Para a capitã Camila Brait, a performance coletiva do time paulista foi preponderante para eliminar o Sesc RJ Flamengo por 2 a 0 nos playoffs de quartas de final.

"Trabalhamos e esperamos muito para chegar a essa fase e o importante é que vencemos como time. Foi assim no primeiro jogo no Liberatti e foi aqui no Maracanãzinho", analisou Camila Brait.

Eleita a melhor em quadra hoje, a levantadora Giovana elogiou a linha de passe, formada por Maira, Natália e Camila Brait. Segundo ela, o desempenho do passe foi decisivo para a boa distribuição. E os números disponibilizados pela Confederação Brasileira de Vôlei ratificam a leitura da levantadora: 62% de positividade para Osasco, em média, no fundamento hoje.