Sesc RJ Flamengo aposta em estudos e retrospecto no clássico

O clima é de decisão para o Sesc RJ Flamengo na Superliga Feminina de vôlei. O time do técnico Bernardinho entrará em quadra amanhã, às 21h, contra o Osasco São Cristóvão Saúde, no Maracanãzinho, com transmissão do Sportv2 e da VBTV, para o segundo desafio das quartas de final. E o objetivo é colocar em prática o resultado de dias extensos de estudos e seguir vivo na temporada.

Depois de ser superada no primeiro confronto da série melhor de três por 3 sets a 1, fora de casa, a equipe do Sesc RJ Flamengo só pensa na vitória diante de sua torcida para forçar a terceira e decisiva partida e seguir sonhando com uma vaga na semifinal.

A jovem ponteira Helena lembrou que as últimas semanas foram de foco total nas ações do adversário e se mostrou confiante na capacidade de reação do grupo, que já saiu vitorioso diante do Osasco duas vezes na fase classificatória, por 3 a 1 e 3 a 0.