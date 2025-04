Osasco tenta se garantir na semi da Superliga no Maracanãzinho

O Osasco/São Cristóvão Saúde entrará em quadra amanhã, no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, com a possibilidade de garantir a classificação para a semifinal da Superliga feminina 2024/2025. Para isso, precisará repetir a vitória sobre o Sesc RJ Flamengo, obtida na noite de sábado, no José Liberatti. Se o time paulista conseguir, fechará o playoff das quartas de final com o placar de 2 a 0 e seguirá na luta para disputar o título.

A partida está programada para começar às 21h, com transmissão ao vivo do SporTV2 e da VBTV. Na semi, o classificado desta série enfrentará quem passar de Gerdau Minas e Flor de Ypê/Paulistano/Barueri.

"Jogar contra o Sesc Flamengo é sempre uma pedreira. No Rio de Janeiro, fica ainda mais desafiador. Mas estamos preparadas e confiantes de que podemos fazer um bom jogo técnica e taticamente, para repetir o resultado na abertura do playoff", afirma a central Valquíria, lembrando do placar de 3 sets a 1, de virada.