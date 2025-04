Monte Carmelo vence Montes Claros e está de volta à elite

O levantador Cesinha e os ponteiros Daniel e Nathan conduziram a vitória do Monte Carmelo, que teve grande atuação no primeiro set e fechou a parcial em menos de meia hora. Apesar de ter vencido os seis sets nos dois duelos, este foi o único marcado por muita diferença entre as equipes em quadra.

Assim, o Montes Claros cresceu bem de rendimento nos dois últimos sets, muito por conta da atuação do ponteiro Bruno. No segundo, por exemplo, o time comandado por William do Prado chegou a liderar por 18 a 17. Mas o Monte Carmelo reforçou o motivo pelo qual avançou com campanha melhor do que a do rival. Rapidamente, os donos da casa se reencontraram e abriram 2 a 0.

A terceira etapa teve cenário parecido: equilíbrio, com leve flerte do Montes Claros, que chegou a abrir 20 a 19. Mas Daniel chamou a responsabilidade e fechou a conta.

Na outra semifinal, o Norde acabou com a invencibilidade do Juiz de Fora e largou com a vitória na primeira partida da série, por 3 a 0, em casa. Os times voltam a se enfrentar nesta terça.

