Juiz de Fora iguala série e força jogo 3 na semi da Superliga B

Melhor time da fase de classificação da Superliga B masculina de vôlei 2024/25, o Juiz de Fora derrotou o Norde, na noite de hoje, por 3 sets a 0, parciais de 25-19, 25-19 e 25-20, no Ginásio Municipal de Juiz de Fora (MG), e empatou a série em melhor de três das semifinais.

O time de Fortaleza (CE), comandado pelo técnico Marcelo Negrão, ex-oposto da Seleção Brasileira campeã olímpica em Barcelona-1992, havia vencido o primeiro confronto, semana passada, na capital cearense, quebrando a invencibilidade do rival na competição nacional. O terceiro e decisivo jogo entre as duas equipes será na próxima terça-feira, novamente na cidade mineira, a partir das 21h. Quem vence, vai carimbar o passaporte para a final da competição e garantirá vaga na elite da Superliga 2025/26.

Empolgada com a campanha quase perfeita do time na segunda divisão do vôlei nacional, a torcida de Juiz de Fora praticamente lotou o ginásio, com mais de 5.200 pessoas presentes. E o time retribuiu o carinho, dominando a partida praticamente do início ao fim.