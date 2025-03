Laís se firma entre as melhores líberos na temporada 24/25

A temporada 2024/2025 tem se mostrado como a de consolidação de algumas jogadoras no vôlei nacional. A líbero Laís, do Sesc RJ Flamengo, é uma delas. A jogadora de 28 anos tem mostrado regularidade desde o início da Superliga, figurando entre os destaques nas estatísticas de passe.

Depois da primeira rodada das quartas de final, Laís aparece na terceira colocação no fundamento, com 67,49% de positividade. Ela está atrás de Camila Brait, do Osasco/São Cristóvão Saúde, com 69,28%, e de Kasiely, do Sesi Bauru, com 67,66%.

“Acho que não tem segredo além de trabalho. O Bernardo está sempre exigindo o nosso melhor, o nosso 110%, e isso nos faz estar sempre evoluindo. Fico feliz pelas estatísticas, é claro, mas nosso foco está sempre no coletivo, principalmente na minha posição. Se tivermos um bom volume e um fundo de quadra eficiente, facilitamos o trabalho da levantadora e das atacantes. A missão é essa: buscar velocidade, precisão no passe e eficiência na defesa para que o time possa jogar ainda melhor”, analisou Laís.