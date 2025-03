Tijuca vai à final e garante o acesso à Superliga com técnico novato

O Tijuca Tênis Clube garantiu, pela primeira vez na sua história, a vaga na elite da Superliga. O time da Zona Norte do Rio de Janeiro derrotou a Pinhalense por 3 sets a 0, parciais de 25-15, 25-17 e 25-16, nesta tarde, em casa, no segundo jogo da série melhor de três das semifinais da Superliga B Feminina 2024/25 de vôlei.

Festa da torcida do Tijuca e em especial do treinador tijucano Matheus Bieler, irmão do levantador do Suzano, Gabriel Bieler. Aos 28 anos, Matheus é o técnico mais novo entre todos os treinadores das Superligas A e B. Nascido e criado no tradicional bairro carioca, ele começou a jogar vôlei aos 9 anos e aos 19 já era estagiário no departamento de vôlei feminino do clube do coração.

– A ficha não caiu ainda. Foi uma temporada difícil, mas coroada com nossas melhores atuações na hora decisiva. Vamos valorizar muito por colocar o Tijuca na elite do vôlei – disse o emocionado Matheus, em sua segunda temporada no comando da equipe adulta.