São Caetano vence em Sorocaba, empata o playoff, e força o terceiro jogo

Os dois times oscilaram bastante dentro da partida. Depois de vencer o primeiro set com facilidade, o Sorocaba caiu de produção. O São Caetano conseguiu marcar a paralela da ponteira Isabela Paquiardi e anular a principal atacante do rival para abrir boa frente no início e administrar a vantagem até o final. Na terceira parcial, o Sanca manteve o bom momento e a boa marcação do bloqueio para abrir 10 a 3 no placar, obrigando Sorocaba a gastar os dois tempos logo no início da parcial. Novamente as visitantes jogaram com a boa vantagem a favor até o final para virar o jogo em Sorocaba.

As donas da casa diminuíram os erros na quarta parcial e fizeram logo 5 a 1 no placar, colocando pressão no São Caetano, que foi mal na recepção e perdeu muito poder de ataque. Sem muito esforço, as anfitriãs fecharam o set em 25 a 15, levando a decisão para o tie-break, assim como aconteceu no primeiro jogo da série.

No quinto set, o São Caetano começou melhor. Fez 6 a 3 e Sorocaba pediu tempo. O time de William Carvalho seguiu forte no bloqueio e na virada de bola para fechar a parcial por 15 a 7 e o jogo em 3 a 2.

O Renasce Sorocaba terminou a fase classificatória na segunda colocação com 11 vitórias em 13 jogos, atrás apenas do líder Tijuca, que perdeu apenas uma partida. Nas quartas de final, o time eliminou o Flamengo. O São Caetano foi o terceiro colocado na fase classificatória com 10 triunfos em 13 jogos e passou pelo Ceará nas quartas de final. Veja aqui a campanha dos dois times na Superliga B.

