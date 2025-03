Praia bate o Maringá e fica perto da semifinal

A ponteira russa Sofya Kuznetsova foi a maior pontuadora do jogo com 22 pontos (16 de ataque, 3 de saque e 3 de bloqueio) e 44% de aproveitamento de ataque. Ela foi seguida pela americana Payton Caffrey com 15 e pela campeã olímpica Adenízia, com 12. Os destaques de Maringá foram a ponteira Gabi Cândido com 19 pontos e a oposta Jaqueline com 14.

O Praia oscilou no segundo set, quando sofreu na recepção, Macris teve de fazer um jogo mais burocrático e o sideout foi bem marcado pelas donas da casa. Maringá não conseguiu repetir a boa atuação nos outros sets. Milka e Adenízia pontuaram bem e fizeram 21 pontos juntas. Monique saiu do banco mais uma vez para substituir a americana Nia Reed, inconstante no ataque.

Ainda hoje, às 21h, Osasco São Cristóvão Saúde, terceiro na classificação geral, e Sesc RJ Flamengo, sexto, se enfrentam no José Liberatti, em Osasco, no primeiro jogo da série das quartas de final. Ontem, Gerdau Minas e Sesi Bauru saíram na frente no playoff. As mineiras derrotaram o Flor de Ypê Paulistano Barueri por 3 a 1, em Belo Horizonte (MG), e as paulistas superaram o Fluminense por 3 a 0, em Bauru (SP).

UNILIFE MARINGÁ: Vivian, Jaque, Fran Jacintho, Andressa, Gabi Cândido, Karol Tormena e Paulina (líbero). Entraram: Any, Mikaela, Arianne. Técnico: Aldori Jr.

DENTIL PRAIA CLUBE: Macris, Nia Reed, Milka, Adenízia, Sofya Kuznetsova, Payton Caffrey e Natinha (líbero). Entraram: Suelen, Monique, Pri Souza, Ju Carrijo. Técnico: Marcos Miranda.

