Osasco vira sobre o Sesc Flamengo e vai para o Maracanãzinho em vantagem

O JOGO

Depois de perder o primeiro set com Polina apagada, recebendo poucas bolas e marcando apenas três pontos, o técnico Luizomar de Moura começou a segunda parcial com Tifanny na saída de rede. Osasco voltou melhor e abriu seis pontos de frente (17 a 11), mais eficiente na virada de bola e amortecendo os ataques rubro-negros no bloqueio. O Sesc RJ Flamengo esboçou uma reação no set, mas o sideout das donas da casa era melhor. Perdendo por sete pontos de diferença (21 a 14), o treinador carioca colocou Michelle no lugar da Helena, caçada no saque pelas adversárias, mas era tarde para uma reação.

Michelle foi mantida no terceiro set, mas Osasco voltou para a parcial como um rolo compressor: abriu 8 a 2 e administrou a vantagem com tranquilidade. No quarto set, também atrás do marcador, Bernardinho colocou Camila Mesquita na saída de rede, mas Osasco era mais equilibrado. O Sesc RJ Flamengo foi para o tudo ou nada e seguiu tentando uma reação. Mikaela entrou no lugar da Karina, mas o Rubro-Negro seguiu errando nas finalizações. Tifanny marcou os quatro últimos pontos levando o caldeirão do Liberatti à loucura.

OSASCO SÃO CRISTÓVÃO SAÚDE: Giovana, Polina Rahimova, Larissa, Valquíria, Maira, Natália e Camila Brait (líbero). Entraram: Amanda, Kenya e Tifanny. Técnico: Luizomar de Moura

SESC RJ FLAMENGO: Brie, Edinara, Juju Gandra, Lorena, Karina, Helena e Laís (líbero). Entraram: Rose, Camila Mesquita, Mikaela e Michelle. Técnico: Bernardinho.

