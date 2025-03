Tabela das quartas de final da Superliga masculina 24/25

A Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) divulgou hoje a tabela das quartas de final da Superliga masculina 2024/2025.

Os playoffs em melhor de três jogos começarão no sábado (5/4), com duas partidas: Sada Cruzeiro x Vedacit Guarulhos, no Riachão, em Contagem, a partir das 18h, e Itambé Minas x Suzano, na Arena UniBH, em Belo Horizonte, às 21h.

No domingo, com mudança nos horários, a rodada dupla começará com Sesi Bauru x Praia Clube, na Arena Paulo Skaf, em Bauru, às 17h, sendo finalizada pelo confronto entre Vôlei Renata x Joinville, no Taquaral, em Campinas. Desta fase da Superliga em diante todas as partidas são transmitidas pelo Sportv e pela VBTV, o streaming da Federação Internacional de Vôlei (FIVB).