Superliga: destaques nos fundamentos ao fim do returno

A Superliga masculina 24/25 de vôlei encerrou a fase de classificação, com seis jogos ontem, definindo os playoffs, rebaixamento e o título simbólico para os jogadores nas estatísticas disponibilizadas pela Confederação Brasileira de Vôlei (CBV).

Adversários na última rodada, Vôlei Renata e Sesi Bauru dominaram um fundamento cada ao fim do returno. O time campineiro teve os centrais Judson e Léo em destaque no bloqueio. Eles ficaram no top 3 no total de pontos e na média por set, com cada um liderando um dos rankings.

Já no saque o atual campeão da Superliga brilhou. O oposto Darlan, o recordista de aces, esteve perto de ter o dobro do principal perseguidor. Com evolução no segundo turno, o ponteiro Lukas Bergmann entrou no top 3.