Sesi Bauru homenageia Dani Lins sob ovação da torcida no retorno ao vôlei

A relação entre Sesi Bauru e Dani Lins já soma seis temporadas. Ao incluir os três anos do Sesi em São Paulo, o casamento chega a quase uma década. Na noite de hoje, o longevo relacionamento viveu um dos momentos mais emocionantes.

Duas semanas depois de passar por uma cirurgia para retirada de um nódulo na tireoide, a levantadora foi a grande novidade na equipe de Henrique Modenesi. Dani Lins foi homenageada pelo projeto antes da partida contra o Fluminense, com flores e uma placa comemorativa, sendo ovacionada pela torcida. E as palavras do Sesi Bauru mostram o tamanho da campeã olímpica para o projeto.

"É uma honra reconhecer sua dedicação e comprometimento, sempre demonstrando empenho e profissionalismo dentro e fora das quadras. Sua determinação, disciplina e espírito de equipe são uma referência para todos que acompanham sua jornada. Com esforço contínuo e paixão pelo voleibol, você se tornou um símbolo de excelência e superação. Mais do que uma atleta vitoriosa, você é a personificação da Pedagogia do Exemplo, inspirando pelo que faz, ensina e representa", escreveu o clube.