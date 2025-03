Minas tem trabalho para sair na frente nos playoffs

No terceiro set, chegou a abrir quatro pontos de frente, mas sofreu a virada, aproveitando uma sequência de Thaisa e Celeste Plak pelo saque. Mas Barueri mostrou equilíbrio emocional para conseguir retomar a vantagem no placar e estender a partida.

Na metade do terceiro set, a torcida do Minas tomou um susto quando Kisy sentiu o joelho esquerdo depois de um ataque. Ela foi atendida e seguiu no jogo. E a presença da oposta canhota foi decisiva para as donas da casa fecharem em 3 a 1. Kisy anotou 22 pontos. Na lista de maiores pontuadoras, ela ficou atrás de Jheovana, com 25, sendo quatro deles no saque. A holandesa Plak, com oito pontos feitos em um set e meio, foi eleita a melhor do jogo.

Na primeira partida da noite, o Sesi Bauru derrotou o Fluminense, em Bauru (SP), e pode garantir vaga na semifinal na próxima quarta-feira, quando os dois times se enfrentarão no Rio de Janeiro. Dois jogos encerram a primeira rodada dos playoffs das quartas de final amanhã. Às 18h, o Unilife Maringá recebe o Dentil/Praia Clube no Ginásio Chico Neto, em Maringá (PR), no confronto entre o líder e o oitavo colocado da fase classificatória. Às 21h, Osasco/São Cristóvão Saúde e Sesc RJ Flamengo fazem o grande clássico nacional, no Ginásio José Liberatti, em Osasco (SP).

GERDAU MINAS: Jenna Gray, Kisy, Thaisa, Julia Kudiess, Peña, Glayce e Kika (líbero). Entraram: Plak, Pri Daroit, Fran e Amanda Marques. Técnico: Nicola Negro

FLOR DE YPÊ/PAULISTANO/BARUERI: Lyara, Jheovana, Lana, Luzia, Aline Segato, Sabrina Groth e Letícia Pequena (líbero). Entraram: Ana Bento, Luiza Vicente, Gabi Carneiro, Ana Cristina. Milena. Técnico: Wagão.

