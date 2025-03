Dani Lins se recupera de cirurgia e volta em grande estilo ao Sesi

O Sesi Bauru, com a surpreendente volta da campeã olímpica Dani Lins, abriu 1 a 0 na série melhor de três das quartas de final da Superliga Feminina 2024/25 de vôlei, ao derrotar hoje o Fluminense por 3 sets a 0, parciais de 25-15, 25-14 e 25-16, na Arena Paulo Skaf, em Bauru (SP).

Com o resultado, o time do interior paulista poderá garantir vaga na semifinal já no próximo confronto entre as duas equipes, na quarta-feira (3/4), desta vez com mando de quadra do Tricolor, no Ginásio da Hebraica, no Rio de Janeiro. Se o Fluminense empatar o playoff, o terceiro e decisivo jogo será no dia 10/4, novamente no Rio.

Fluminense e Sesi Bauru fazem, em tese, o confronto mais equilibrado das quartas de final, entre o quarto e o quinto colocado da fase classificatória, respectivamente. Mas hoje um domínio foi visto.