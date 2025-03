Superliga masculina define o G8 e o último rebaixado

A Superliga masculina de vôlei teve uma noite de decisões. Seis jogos fecharam o returno. definiram o G4, o último classificado para as quartas de final e o segundo rebaixado.

Com o Sada Cruzeiro já garantido como líder, restava conhecer do segundo ao quarto colocado. E o Itambé Minas, jogando em Belo Horizonte, venceu o duelo com o Praia Clube por 3 a 0, confirmando assim a segunda colocação. Já o confronto direto entre Vôlei Renata e Sesi Bauru valeu a terceira posição, com o time de Campinas mantendo a colocação ao ganhar os dois primeiros sets em casa.

Já a oitava e última vaga nos playoffs da Superliga ficou com o Vedacit Guarulhos. Depois de cumprir a obrigação de vencer o lanterna Neurologia Ativa, o time de Nery Tambeiro ficou secando Viapol/São José e Saneago Goiás, outros candidatos à vaga. E deu certo. Guarulhos pulou do décimo para o oitavo lugar.