Amanda vira protagonista em temporada histórica do Flu

"Amo jogar os playoffs e, graças a Deus, cheguei em todos, fui campeã, disputei finais, semis e quartas. Sinto que essa fase da Superliga tem uma mágica, é a fase principal, decisiva. Todo mundo está no auge do foco, do estudo, da entrega e tudo é mais. Então, é o momento que mais esperamos. Estou muito feliz para o início dessa disputa, pela primeira vez defendendo esse time que já está fazendo história, mas quer sempre mais", disse Amanda, segunda maior pontuadora da equipe, com 263 pontos, além de segunda melhor passadora do Tricolor no ranking da CBV.

Ao analisar as diferenças entre a fase de classificação e o mata-mata da Superliga, a ponteira falou sobre a importância do equilíbrio físico e emocional.

"Da fase de classificação para os playoffs, a gente acumula conhecimento, bagagem, estudo, então as partidas viram um jogo de xadrez e se tornam ainda mais difíceis. As equipes, inclusive, às vezes guardam uma pimentinha para o playoff. Neste momento, já se passaram meses de trabalho, então é muito importante a busca pelo equilíbrio físico e emocional. É reta final para todo mundo, tudo está mais intenso, portanto esse equilíbrio somado a sinergia entre as atletas e comissão técnica faz a diferença", disse a ponteira.

Quarto colocado na primeira fase, com 43 pontos, o Fluminense entra em quadra amanhã, diante do Sesi Bauru, às 18h, pelo primeiro jogo das quartas de final, na Arena Paulo Skaf, em Bauru. O segundo confronto será no dia 3 de abril (quinta-feira), às 18h, na Hebraica, no Rio de Janeiro. Devido à melhor campanha em relação ao adversário, o Tricolor também será o mandante da terceira partida, se necessária, datada para 10 de abril.

"Os confrontos entre o quarto e quinto colocado teoricamente são sempre os mais duros. É a tônica da Superliga. Temos que ir com nossos 200%. Nosso adversário é muito forte e também vem de uma grande temporada, é importante que a gente tenha o equilíbrio e aproveite o tempo de trabalho para chegar bem estudado, bem treinado e bem descansado para entregar o nosso melhor. A mente estar preparada para jogos duros faz com que a gente consiga desenvolver bem. Vamos com pé no chão e consciência de que vamos entrar para a guerra da melhor maneira possível", analisou.