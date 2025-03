Nery confiante em classificação do Vedacit Guarulhos na Superliga

Na noite desta quinta-feira (27/3), o Vedacit Guarulhos vai enfrentar o Neurologia Ativa, às 21h, no Ginásio da Ponte Grande, no tudo ou nada, pela última rodada da fase classificatória da Superliga masculina 2024/2025. O técnico Nery Tambeiro demonstra confiança para se garantir no G8 e assim avançar para as quartas de final.

Com chance de se garantir nos playoffs como o oitavo colocado, o Vedacit Guarulhos precisa buscar a vitória por 3-0 ou 3-1 diante dos rebaixados goianos para fazer três pontos. Os Flechas estão na décima colocação com 21 pontos, atrás do Viapol/São José (8º com 22 pontos) e do Saneago Goiás (9º com 21 pontos). Para terminar na frente dos dois, terá de torcer por Suzano e Joinville, respectivamente, no confronto direto com os adversários pela vaga, além de fazer sua parte em casa.

"Vamos jogar contra o último colocado, mas a preocupação sempre é a estabilidade da nossa equipe. Deixamos a última vitória escapar, pela falta de regularidade, que tem sido o desafio nessa temporada. As nossas perspectivas são boas, inclusive para estarmos entre os oito. Estou otimista, como sempre", disse Nery Tambeiro, lembrando a derrota no tie-break para Goiás no fim de semana.