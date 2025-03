Final da Superliga: ingressos esgotados para o feminino

De acordo com a entidade, todas as opções de ingresso ainda estão disponível para o jogo dos homens no dia 4/5. As cadeiras superiores custam R$ 200, a premium inferior sai por R$ 500 e a “experiência quadra”, com buffet incluído, custa R$ 750. A venda acontece de forma online e com ponto físico no Shopping Ibirapuera.

A última vez que o Ginásio do Ibirapuera recebeu uma final da Superliga foi há 12 anos, na temporada 2012/2013. A definição dos times finalistas entra em momento decisivo, com o feminino iniciando os playoffs de quartas de final nesta sexta-feira. Já o masculino ainda precisa definir todos os classificados, com a última rodada da fase do returno marcada para amanhã.

