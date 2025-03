O pós-carreira foi um dos temas da entrevista do Web Vôlei com a ponteira Pri Daroit, na noite desta segunda-feira (24/3). E a jogadora do Itambé Minas revelou ainda ter planos para seguir atuando por mais algum tempo, mas vê o seu futuro, provavelmente, fora do vôlei.

“Quero jogar ainda alguns anos e depois quero ser uma pessoa normal. Não me vejo trabalhando com esporte, porque eu queria muito ter uma vida normal. Quando a gente é atleta, acaba que não tem final de semana, feriado. Vocês que trabalham na área sabem bem isso. A vida toda foi desse jeito. Quero ter filho, quero ter a minha família, programar as coisas com tranquilidade. Não digo nunca pra nada, mas hoje não me vejo trabalhando com esporte”, comentou Pri Daroit, 36 anos, sobre o futuro.

No Minas desde a temporada 2020/2021, a jogadora convive desde então com Keyla Monadjemi. A diretora de vôlei feminino da clube é um dos raros exemplos de mulheres em cargo de comando na modalidade no Brasil. Para Pri Daroit, um exemplo e uma inspiração.