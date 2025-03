Transmissões da semana com a reta final da Superliga

Agora toda partida é decisiva. O mês de março se aproxima do fim com o vôlei brasileiro em momento derradeiro. A Superliga 2024/2025 entra nos playoffs no feminino, tem a última rodada no feminino, além das semifinais da Superliga B nos dois naipes. E com a agenda repleta de transmissões.

A novidade da semana é a inclusão de todos os jogos restantes da segunda divisão nacional na grade do Sportv2. Quem avançar para a final já garante um lugar na elite em 2025/2026. Confira abaixo as partidas e as respectivas transmissões:

24/3 (segunda) – 18h: São Caetano x Renasce Sorocaba (Sportv2)

24/3 (segunda) – 21h: Pinhalense/Zagonel x Tijuca (Sportv2)