Superliga: Adenízia e Jheovana em destaque ao fim do returno

Terminado o segundo turno da Superliga feminina 2024/2025 de vôlei. E as melhores das estatísticas individuais ganharam novas líderes em alguns fundamentos.

A central Adenízia, do Dentil/Praia Clube, assumiu a liderança em dois quesitos: maior número de pontos de bloqueio e melhor aproveitamento de ataque. A capitã do líder da temporada regular já vinha na frente ainda na média de blocks por set.

Novidade também no ranking de aces, agora liderado pela oposta Jheovana, do Flor de Ypê/Paulistano/Barueri. A jogadora finalizou a lista das maiores pontuadoras em terceiro lugar, a mesma posição dela ao fim do primeiro turno.