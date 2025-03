Sorocaba vence o Sanca e fica a uma vitória da Superliga A

O Renasce Sorocaba derrotou o São Caetano por 3 sets a 2, de virada, parciais de 20-25, 25-22, 25-11, 18-25, 15-8, na noite de hoje, no ginásio Milton Feijão, em São Caetano do Sul (SP), e saiu na frente na série melhor de três das semifinais da Superliga B feminina de vôlei 2024/25.

Os dois times voltarão a se enfrentar no próximo domingo, às 14h, no Sesi Sorocaba. Se vencer novamente, a equipe da casa garantirá vaga na final e na elite do vôlei brasileiro na temporada 2025/26. O São Caetano precisará ganhar para forçar a realização do terceiro jogo, semana que vem, novamente em Sorocaba.

A outra semifinal acontece ainda hoje, às 21h, com o confronto entre o Pinhalense/Zagonel e o Tijuca. O time carioca terminou a fase classificatória na liderança com 12 vitórias em 13 jogos, seguido por Renasce Sorocaba (11 vitórias), São Caetano (10 vitórias) e Pinhalense (9 vitórias).