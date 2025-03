Superliga masculina: veja o que está em jogo na última rodada

As disputas pela oitava vaga nos playoffs e contra o rebaixamento reúnem os mesmos quatro times: Viapol/São José, Saneago Goiás, Vedacit Guarulhos Apan/Roll-on. E sem confronto direto entre eles na última rodada.

Numa reação espetacular no returno, o time de São José dos Campos depende das próprias forças para se garantir no G8. Terá de vencer o Suzano por 3 a 0 ou 3 a 1. Se vencer por 3 a 2, precisará secar o Goiás no jogo com Joinville.

Já Guarulhos, no duelo com o já rebaixado Neurologia Ativa, precisará vencer por 3-0 ou 3-1, além de torcer por derrotas de São José e Goiás.

A Apan tem o compromisso mais complicado. Vencer o líder Sada Cruzeiro sem tie-break e ver o trio de rivais perder seus jogos. Para evitar o rebaixamento para a Superliga B, o time de Blumenau continuará precisando ganhar do Sada, mas neste caso até no tie-break poderia ser suficiente, desde que Guarulhos ou Goiás perdesse seu jogo.

As situações já definidas na Superliga masculina:

– O primeiro lugar é do Sada Cruzeiro após a vitória de hoje sobre o Suzano por 3 a 1;

– O Praia Clube será o quinto colocado, Joinville garantiu o sexto e o Suzano terminará em sétimo. O trio está nos playoffs e não terá vantagem do mando de quadra na série em melhor de três das quartas de final;

– O Neurologia Ativa está rebaixado.