Rei do tie-break, Sesi Bauru ganha a primeira na 8ª tentativa

Pela primeira vez na Superliga masculina 2024/2025, já na penúltima rodada do segundo turno, o Sesi Bauru venceu um tie-break. Na oitava tentativa, triunfo sobre o Itambé Minas, parciais de 25-20, 23-25, 25-23, 24-26 e 20-18, para delírio da torcida na Arena Paulo Skaf.

No primeiro turno, o time dirigido por Anderson Rodrigues levou seis dos 11 jogos para o tie-break. E foi superado na parcial final por Sada Cruzeiro, Suzano, Vedacit Guarulhos, Praia Clube, Vôlei Renata e Itambé Minas.

No returno, novo revés diante do Sada no tie-break, até a vitória inédita sobre os minastenistas ontem. O resultado positivo comprova o bom momento do Sesi, acumulando seis triunfos seguidos na Superliga.